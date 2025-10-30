「地表最強颶風」橫掃 重創牙買加及古巴 至少30死

地表最強颶風「美莉莎」先後襲擊牙買加和古巴，目前已造成至少30人死亡。（圖／達志影像美聯社）

被稱為「今年地表最強的颶風」美莉莎，接連侵襲牙買加跟古巴後，繼續穿越巴哈馬群島。颶風橫掃過後，牙買加跟古巴都出現嚴重災情，目前知道已經造成 至少30人死亡。

地表最強颶風「美莉莎」先後襲擊牙買加和古巴，目前已造成至少30人死亡。（圖／達志影像美聯社）

五級颶風「美莉莎」橫掃加勒比海地區，已造成至少30人死亡，數百萬人受災。這場被稱為「今年地表最強的颶風」如同怪獸般呼嘯而來，先後侵襲牙買加與古巴，目前正穿越巴哈馬群島。颶風所到之處，建築物屋頂被掀翻、鐵皮啪啪作響、樹木倒塌，造成電力、網路和自來水全面中斷。牙買加超過150萬人受影響，而古巴則有超過70萬人被迫撤離家園，災情嚴重。

廣告 廣告

颶風「美莉莎」首先以五級威力襲擊牙買加，造成當地度假飯店嚴重受損。儘管飯店員工曾在窗戶釘上木板防護，但仍難以抵擋強烈風勢，整座度假村幾乎被夷為平地，屋頂被掀飛，房間滲滿泥水，家具倒塌，處處一片狼藉。一名受困的災民表示，這是他一生中最可怕的經歷，水位淹到腰部，他被困在房子裡，救援人員不得不破門而入才能救他。

在牙買加各地，「美莉莎」造成災難性破壞，居民只能在廢墟間翻找物品。颶風過後，「美莉莎」仍保持3級威力繼續北移，直撲古巴。大量雨水引發古巴多處大面積淹水，洪水深度驚人，有些地區水深直達成年女性的頸部，許多居民被迫涉水逃生。

面對嚴峻災情，部分古巴民眾仍試圖保持樂觀，有人甚至爬上倒下後漂浮在洪水中的棕櫚樹幹，高舉雙手歡呼。一位古巴居民描述道，颶風來襲的那晚簡直是噩夢，風力太大了。另一位民眾則表示，他們會全力向前，慶幸沒有人員傷亡。目前，「美莉莎」風速仍高達每小時160公里，持續穿越巴哈馬群島。氣象專家預計颶風將繼續向北移動，各地政府和救援組織正積極應對這場自然災害帶來的嚴重影響。

更多 TVBS 報導

哈隆「迴旋颱」侵襲阿拉斯加 2聚落滅村撤1500人

今年最強！ 5級颶風「梅麗莎」直撲牙買加 恐釀災難性破壞

美濃驚見龍捲風奇景 農民淡定插秧成對比

「哈隆」才重創東京八丈島 又有新颱「娜克莉」逼近

