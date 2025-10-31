「地表最強」M1A2T戰車正式成軍 美方派員見證我裝甲戰力新世代

台灣對美採購108輛「地表最強」M1A2T戰車，今（31）日正式成軍，除總統賴清德親自校閱、宣布成軍令外，美方也派遣美國在台協會（AIT）主任和組長出席觀禮，顯見對其重視。

在今日成軍典禮開始前，國軍以21響禮炮及儀隊演奏國歌迎接三軍統帥暨典禮主席賴清德，並由賴清德宣布成軍令。緊接著，M1A2T戰車與部隊原配備的CM-11「勇虎」戰車在校場以ㄇ字形交錯駛過，M1A2T車長接下戰備任務作戰計劃，並為車體揭開584的字樣，象徵任務交接。

陸軍裝甲第584旅駐紮湖口，隊名「登步部隊」，隸屬第六軍團，為本次M1A2T換裝與成軍的核心單位；聯兵三營過去即常態在湖口基地訓練，此次換裝後編成與訓練在地完成、直接承接戰備任務。軍方規劃108輛M1A2T主戰車主要部署北部，除裝訓部留訓量外，584旅「全旅換裝」，另269機步旅換裝1個連，以建構北部重裝甲與反登陸主力。



