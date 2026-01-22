地表最強AMG電動概念車 台北信義區限時展出

記者鍾釗榛／綜合報導

賓士AMG GT XX電動概念車。（圖／記者鍾釗榛攝）

當性能不再只屬於賽道，而是直接出現在你我熟悉的街頭，衝擊感自然不言而喻。台灣賓士在1月20日晚間，無預警將Mercedes-AMG世界紀錄概念車 CONCEPT AMG GT XX開進台北信義區，成為全亞洲首度在市區道路實際行駛亮相的高性能概念車，瞬間成為當晚街頭最吸睛的存在。

賓士AMG GT XX曾快閃出現在信義區街頭。（圖／記者鍾釗榛攝）

夜色中的性能符號

在摩天大樓與車流交錯的城市背景下，GT XX低伏銳利的車身線條、發光格柵與車側光效塗裝極具存在感，車尾MBUX Fluid Light Panel更直接顯示「TAIPEI」字樣，宛如為這座城市量身打造。鮮明橘色視覺同步出現在信義區多處戶外廣告與地標建築，讓整個夜晚彷彿被 AMG 的性能色彩全面接管。

車尾MBUX Fluid Light Panel更直接顯示「TAIPEI」字樣。（圖／記者鍾釗榛攝）

一場城市快閃的成功示範

這場毫無預告的城市show run，迅速引爆民眾拍照打卡與社群討論，GT XX不只是靜態展示，而是真正行駛在街頭，讓世界紀錄級性能從賽道走進日常生活，也為後續展演活動埋下話題伏筆。

賓士AMG GT XX將在松菸展出。（圖／記者鍾釗榛攝）

世界紀錄背後的硬實力

CONCEPT AMG GT XX曾於義大利Nardò賽道進行極限耐久測試，在平均時速約300公里條件下，連續24小時行駛5,479公里，累積總里程達40,075公里，相當於約8天繞行地球赤道一圈，並一口氣寫下25項世界紀錄。同時，超過百萬瓦等級的充電效率，僅需約5分鐘即可補充400公里（WLTP）續航，徹底顛覆高性能電動車的想像。

AMG GT XX曾於義大利Nardò賽道進行極限耐久測試。（圖／記者鍾釗榛攝）

限時特展即將登場

承接這波話題熱度，Mercedes-AMG將於2026年1月24日至25日，在台北松菸文創園區3號倉庫舉辦《CONCEPT AMG GT XX｜性能新次元》限時特展。現場不僅展出多款AMG代表車型，還提供設計與科技導覽場次，完整揭示這輛世界紀錄概念車背後的工程與美學思維。

《CONCEPT AMG GT XX｜性能新次元》限時展演資訊

活動日期：2026年1月24日（六）– 1月25日（日）

活動地點：松菸文創園區3號倉庫（臺北市信義區光復南路133號）

活動形式：本活動全程免預約即可入場。仍可線上預約專人導覽，每日名額有限，額滿為止。

