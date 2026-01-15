地被國防部賣給中華郵政 樹林頭夜市月底熄燈 攤商嘆：該怎麼過年

樹林頭夜市將於1月底熄燈，原因是土地所有人國防部轉售給中華郵政，數百攤商直言難過年。（圖／新竹市府提供）

再過一個月就是春節了，新竹市規模最大的樹林頭夜市卻在近日宣布將於1月底熄燈，原來是土地所有者的國防部轉售給中華郵政，幾乎沒有緩衝期，數百攤商瞬間失業，抱怨不知道該怎麼過年，盼望至少等到過年後再收。

土地所有人國防部去年10月來函通知竹市府該土地另有處分規畫，要求依期停止使用並返還土地，不僅夜市熄燈，停車場也同時停止服務。竹市府表示，雖然積極持續與國防部溝通，希望能將時間延長，讓市民有足夠時間適應，但最終僅能延長至今年1月31日。

樹林頭夜市在疫情期間歇業，轉為疫苗施打站，挺過疫情後，在市長高虹安上任後大力支持下，於2023年底風光重啟，攤商回到將近200攤，人流也持續穩定成長，未料才經過短短2年就面臨再度歇業。

不少攤商面對突如其來的停業通知，都表示相當錯愕與不捨，挺過了疫情卻面臨更現實的原因，直言年關將近，原本打算趁著春節衝刺業績，如今也成為泡影，希望市府能夠有配套措施，讓他們可以過好年。對此竹市府表示，已積極評估鄰近地區，尋找適合設置新的夜市地點，延續夜市經營與在地攤商發展機會，同時亦已請都發處盤點可行的備選地，作為未來夜市規畫與搬遷的參考，以期在兼顧市民便利性與公共安全的前提下，提供持續的夜間消費與休閒空間。

