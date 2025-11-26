地鐵創新服務！紐約香氛迎節慶 莫斯科隔音亭降噪

圖／達志影像shutterstock

全球地鐵系統正積極透過創新服務與商業模式，重新定義在城市中的定位。紐約地鐵近日推出新創的「嗅覺廣告」，與當地知名的衛浴和身體護理零售商合作，散發節日香氛，藉以開闢新收入來源。俄羅斯的莫斯科地鐵則設置隔音電話亭，解決困擾通勤族的噪音問題，讓日常交通系統，成為提升城市生活品質與商業價值創新的重要場域。

美國紐約市的地鐵系統總充斥著一種工業器具與人群混雜的奇怪氣味，不過在這個年末假期，中央車站的乘客們卻被一股清新的香松氣息所籠罩，這全都得歸功於地鐵內一項前所未見的特殊廣告活動。

廣告 廣告

美聯社記者 紀堯姆：「我現在人在紐約中央車站，這裡平常總是混雜著各種味道。不過今年的假期期間，氣味明顯不一樣了。許多人說這邊充滿了帶有耶誕感覺的香味，也有人覺得它減輕了車站平常的怪味。」

發起這項活動的是當地知名的衛浴和身體護理零售商Bath & Body Works，他們透過在月台和通道上安裝擴香機，散發經典的節日香氛，藉此改善地下空間的空氣品質，獲得不少乘客讚許。

通勤族 穆雷：「這味道比我們平常在紐約地鐵隧道裡聞到的好得多，我覺得確實挺不錯的。」

通勤族 沙倫：「這真的很有耶誕節的感覺，我覺得在節日期間聞到這樣的氣味，會讓人心情很好。」

而對於營運紐約地鐵的大都會運輸署（MTA）來說，他們之所以願意採納這項廣告，主要也是為了開闢新的收入來源；而MTA事前還先進行了安全測試，確保這種新穎的模式，不會引起乘客的不適或反彈。

美聯社記者 紀堯姆：「大都會運輸署表示，這項計畫是他們開啟多元化收入的一部分。而目前，這股節慶香氣也為通勤族的日常，帶來了一點小小的變化。」

但相較於紐約地鐵的商業創新，俄羅斯以富麗堂皇裝潢聞名的莫斯科地鐵，則努力解決城市地鐵系統普遍存在的噪音和擁擠問題，他們試圖透過引進創新設施，來提升乘客的通勤體驗。

莫斯科居民 羅斯拉夫：「這看起來很乾淨又舒適，對於那些幾乎整天都在工作、即使在地下也離不開筆電的人來說，真的很實用。」

莫斯科地鐵在兩個最繁忙的車站大廳，設置了可以隔絕外部喧囂的「隔音電話亭」，讓通勤者可以在這個安靜的空間裡，不受干擾地撥打重要電話，或是利用片刻時間處理緊急公事，讓這個日常交通站點的功能，獲得了延伸。

莫斯科居民 伊琳娜：「我平常是遠端辦公，所以有時必須立刻在某個地方完成工作。如果有緊急的任務要處理，這種可以讓我彷彿身處辦公室的隔音電話亭就非常有幫助。這是個很好的機會，之後我肯定會找一天來試試。」

這些隔音電話亭雖然目前仍需要透過手機App預訂才能使用，但它內部貼心地裝有充電插座，提供實用的功能，為忙碌的上班族與通勤人士，爭取到片刻的寧靜與便利，因此頗受好評。

莫斯科居民 尼古萊：「我很喜歡這種創新。如果沒記錯的話，倫敦或東京應該沒有類似的設施。但在莫斯科，我們有了，而且非常棒！在大城市生活有時候也需要片刻的寧靜，好打個簡單的電話。」

從隔音電話亭的出現，可以看出在全球各大城市中，人們對於「靜謐空間」的需求，已成為一種新的公共服務趨勢，地鐵系統不再只是交通樞紐，更成為城市生活品質與商業價值創新的重要場域，展現了都市公共服務的新可能性。

更多 TVBS 報導

浪漫卻不實際！ 韓「漢江水上巴士」開跑 航行時間比地鐵久

AI監測西安明長城 毫米級精度盯位移或裂縫

北韓改拚觀光？ 翻新地鐵站、溜冰場 還蓋「高難度」高球場

不是東京！內行狂推日本「1購物聖地」：百貨集中從早逛到晚

