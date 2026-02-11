地鐵妹遭黑人女性飆罵15分鐘！無奈下車...「撂下這句話」瞬間KO全場

地鐵妹遭黑人女性飆罵15分鐘後神反擊，讓全場氣炸。圖／翻攝自Reddit

簡單一個字卻帶來極大殺傷力！美國一名女子在紐約搭乘地鐵時，遭一群黑人女性出言辱罵，甚至被逼下車，眼見對方勢力雄厚，女子只能乖乖挨罵不敢吭聲，不過卻在車門即將關上的那刻，朝著車內高喊「N-word」（辱罵黑人「黑鬼」），讓車內瞬間炸鍋，紛紛猛拉車門想衝出車門找女子算帳，不過一切都太晚了，相關畫面遭網友瘋傳，紛紛大讚她是「地鐵女王」。

近日一段影片在網路論壇Reddit上瘋傳，畫面可見一名長髮黑衣女子，站在車廂角落露出無奈表情，而鏡頭轉向另一端，卻是一群情緒激動、字字句句充滿羞辱的黑人女性，不僅頻頻人身攻擊，更不斷逼迫女子提前下車，女子眼見對方勢力雄厚，忍受將近15分鐘後無奈下車。

黑人女性見女子不敢回嗆，疑似罵上癮了，即便女子已經讓步下車，依舊不斷高聲呼喊飆罵，女子終於忍不住了，在車廂門關上那刻，朝著車內撂下一句帶有歧視黑人的詞語「黑鬼」後從容離去。

這句話瞬間點燃車內黑人女性們的怒火，趴在車廂門前不斷拉門想衝下車，不過列車已經啟動，眾人只能看著月台上的女子與自己擦身而過。

該影片曝光後掀起網友熱議，紛紛表示「門打開就完蛋了」、「這次她的努力終於有了回報」、「真的吵贏了」、「真希望人能和好如初，而不是互相傷害」、「真的是女王」、「她為自己做了表情包」、「好像動物園一樣」。



