地鐵懷舊列車回歸 市民穿傳統服裝乘車進入「時光隧道」
7日，2025年度「懷舊假日地鐵列車」(Holiday Nostalgia Train)回歸，來自1930年代的紐約運輸博物館(New York Transit Museum)館藏地鐵車廂帶領紐約市民穿梭時空隧道，體驗極具紐約特色的節日氛圍。當日，不少乘客身著來自不同文化的傳統服飾，成為獨特的風景。
鄰近曼哈頓華埠的第二大道站為始發站點之一，12月每周日上午10時、中午12時、以及下午2時和4時均有向北行駛的F線懷舊列車在此發車。7日下午，司Queenie身著一套暗紅色、繡有精美珠飾的旗袍，正與朋友在列車前合影。司女士表示，自己為今年聖誕節專程購買了這套旗袍，而帶著濃厚30年代華人文化印記的旗袍也是搭配懷舊列車的不二之選。
「我覺得復古列車非常酷，完全值得來搭乘」，司小姐說，「在列車行進途中燈光會突然暗下來，就好像進入時空隧道一樣」。
而來自菲律賓的Paula Sevilla也選擇身著傳統的瑪麗亞·克拉拉禮服(Maria Clara Gown)，並搭配手套、珍珠項鍊及精美髮飾；這套流行於西班牙殖民時期、融合本土元素的菲律賓貴族服飾由薄紗製成，端莊又華麗。
Sevilla說，她在紐約居住多年，卻是第一次搭乘懷舊列車；「以往節假日都回菲律賓了，這次因為看到Instagram上的相關帖子決定來試一試」。Sevilla也為此特意換上符合懷舊主題的服飾，「列車的氛圍比我預期中更好」。
懷舊列車啟用的老式車廂共八節，製造於經濟大蕭條時期，一直服役至1970年代後期。車內保留了原始藤椅、槳葉式吊扇、白熾燈泡、捲軸式路線牌以及當年的廣告海報。車廂也與大蕭條時期的裝飾藝術(Art Deco)風格相呼應。
皇后區居民的王女士說，自己原本打算搭乘普通的Q線列車，卻在誤打誤撞下坐上了懷舊列車，感到格外驚喜。而王女士注意到，車廂中的一副原版廣告寫著「皇后區延伸線(Queens Extension)」，這讓居住在皇后區的她更有時空重疊之感，覺得十分有趣；「能在毫無計畫之下坐上懷舊列車，大概這就是節日奇蹟吧！」
除了北行的F線之外，南行則可在Q線的96街搭乘，始發時間為12月每周日的上午11時，下午1時、3時和5時。兩條路線均將經過34街先驅廣場、華盛頓廣場、布萊恩公園、洛克菲勒中心等紐約地標。
作為一項歷史悠久的傳統，每年的懷舊列車都會吸引大量市民體驗拍照。運輸博物館代理館長雪柏(Regina Shepherd)表示：「看見這批老式車廂充滿節慶氣氛，本身就很有魔力。」她說，這不只是特別的搭乘體驗，也讓乘客感受紐約地鐵歷史及其在城市文化中的角色。
乘客只需支付常規地鐵票價2.9元即可搭乘。讀者不妨在上車後嘗試乘坐多節車廂，每個車廂不同的裝飾細節以及身著不同特色服飾的乘客都是紐約城市文化魅力的展現。
此外，紐約運輸博物館正在大中央車站(Grand Central Terminal)舉辦的年度「假日火車展」(Holiday Train Show)，將展至明年2月。
