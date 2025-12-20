地鐵成目標！大邱縱火近200死 東京「沙林毒氣」震驚全球

全球各地的地鐵多次成為極端分子或孤狼式攻擊者的下手地點。（示意圖／Pexels）





北捷成了犯案地點！讓大家回憶起過去近30年的國際重大案例，包括南韓大邱2003年的地鐵縱火案，192人死亡；東京在30年前發生震驚全球的「地鐵沙林毒氣事件」。全球各地的地鐵多次成為極端分子或孤狼式攻擊者的下手地點。

封閉的列車車廂內，一名男子冷不防轉開裝汽油的寶特瓶往地上潑灑，嚇得乘客急忙逃跑，這起恐怖事件發生在今年的5月31日，上午8點42分的尖峰時間，南韓首爾地鐵5號線行進中遭人縱火，車廂煙霧瀰漫，超過400名乘客下車，被迫緊急疏散。

現場民眾（2025／05／31）：「怎麼辦怎麼辦，拜託快點開門，我要怎麼辦啊，車門會打開請冷靜。」

犯案的67歲男子只因不滿離婚判決，竟然就選在地鐵車廂內縱火，最後被依殺人未遂等罪，判處12年徒刑，而這也是近來嚴重的地鐵遇襲案之一，不過回顧歷史，死傷最慘重的地鐵攻擊事件，同樣發生在南韓。

受困民眾家屬（2003／2／18）：「我大概在10點的時候，打電話給地鐵總公司，讓他們知道發生大火，但他們根本都在狀況，所以我要求他們，馬上把地鐵中的救出來，但他們告訴我，他們還不確定，他們怎麼可以一直到10點，才知道有火災發生。」

家屬情緒相當激動，2003年2月18日南韓大邱市發生地鐵縱火案，造成192人死亡，147人受傷，當時56歲的的嫌犯金大漢同樣在車廂內潑灑汽油縱火，鐵道指令中心未能即時通報，導致對向另一列列車駛入同一月台，瞬間陷入火海釀成大量死傷。

另一起震撼全球的地鐵恐攻，就是1995年東京地鐵遭遇沙林毒氣攻擊，造成14人死亡約6300人受害，邪教團體奧姆真理教在通勤尖峰時段施放毒氣，成為日本史上最慘重的無差別恐怖攻擊，地鐵火車高度密集，封閉卻又開放的公共運輸空間，屢次成為極端分子與孤狼攻擊者下手的地點。

