地鐵超短裙正妹遭小男童「180度扭頭」偷窺裙底 網怒：噁男從小養成？

大陸中心／陳佳鈴報導

一名穿著性感超短裙的女生正在排隊候車，不料身旁一名小男童竟當眾兩度蹲下偷窺，這一幕也讓一旁的民眾看傻。（圖／翻攝微博）

教育不能等！近日網路瘋傳一段令人咋舌的影片，在大陸某地鐵站月台，一名穿著性感超短裙的女生正在排隊候車，不料身旁一名小男童疑似被「風光」吸引，竟當眾兩度蹲下，以「180度扭頭」的誇張姿勢疑似偷窺女生裙底，畫面曝光後引發網友集體砲轟：「家長到底在哪裡？」

這段長約39秒的影片顯示，當時一名身穿大露肩黑衣、白色超短裙的長髮正妹，正低頭專心滑手機排隊。一旁戴著口罩的小男童先是目不轉睛地盯著女生下半身，隨後竟當場蹲下，整個人扭過頭往上仰望，疑似在窺視裙底風光。

更誇張的是，男童第一次偷窺後站起，似乎「意猶未盡」，竟再度蹲下重複「180度扭頭」動作，這次甚至維持蹲姿、扭著頭緩緩向女生靠近，直到列車進站才起立。而受害女生全程因滑手機，完全未察覺身後有這名「小小偷窺慣犯」。

廣告 廣告

影片在網路上瘋傳，不少網友怒批，「家長死哪去了？怎麼都沒人制止？」、「是我當場就吼下去，讓他的爸媽丟臉！」、「噁男從小養成」、「小小年紀就這副德性，不教育大了一定變態」。也有網友留言感嘆家庭教養缺失：「這不是好奇心，這是沒教養」、「真的好恐怖，長大之後還得了」。

雖然該影片在香港網路圈引發熱議，但有眼尖網友從地鐵站內的環境裝修，以及月台標示、標語均使用「簡體字」推斷，事發地點應在大陸某城市地鐵，而非香港地鐵站。

更多三立新聞網報導

現世報？！家暴男打老母「斷手腳」強行出院 半夜遇移工慘遭刺殺奪佛牌

吃花生不如喝花生醬！「1吃法」不但可瘦身還治便祕

男模張越河爆性侵！女大生發聲了：淚訴遭強壓強吻 被告後反咬態度大變

台中跨年3大活動齊發！分階段加密班距 最強跨年疏運系統1次看

