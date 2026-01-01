地鐵車廂一片黑！韓國冬天滿街黑色羽絨外套 網：根本制服

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

近期不少人前往韓國旅遊，一名網友表示，韓國街頭路人清一色都穿黑色系外套，並附上地鐵上一片黑壓壓的乘客景象。貼文立刻引發討論，許多人表示認同「黑色羽絨根本是制服」，甚至有人笑稱「面對氣候機能服才是重點，不要幻想歐爸多會穿搭」。

一名網友表示，韓國街頭路人清一色都穿黑色系外套，畫面十分壯觀。（示意圖／unsplash）

一名網友在Threads上發文表示，去到韓國才知道，原來韓國政府普發黑色羽絨衣的傳聞是真的，並附上地鐵上所有乘客皆穿著黑色羽絨外套的照片，畫面十分壯觀。

貼文一出，隨即引起網友熱議。不少人分享自己的經驗，「第一次去韓國也嚇到，黑色與羽絨根本是制服」、「真的，黑色羽絨不是穿搭，是國民制服」、「他們男生冬天常常全身黑」、「每個人都穿北臉的黑色羽絨外套」。也有人笑稱，「我以為韓國歐爸不會穿這種臃腫不潮的外套」。

有人則解釋韓國人冬天偏好穿黑色的原因，「很多人只有一兩件羽絨外套，又不能一直換洗，韓國食物又一堆辣的、紅的、跟會噴油的，髒掉很麻煩」、「男生跟學生比較多這樣穿，而且真的很冷，買黑色又不怕太快過時，去百貨公司的話大部分人都脫掉羽絨，就能看到她們穿搭都很好看」，也有網友指出，日本、波蘭、烏克蘭等國家都有類似景象。

