地震不要先開門！天心尪點出關鍵：恐失去支撐力

宜蘭外海27日晚間發生芮氏規模7.0強震，全台明顯有感，突如其來的劇烈搖晃讓不少民眾驚魂未定。地震發生當下，許多人第一時間仍直覺反應「先把大門打開」，但這個流傳已久的防災觀念，其實早已被專家點名是錯誤做法。過去女星天心與韓籍老公一段對話，也引發討論。

天心於2016年與韓籍攝影師金英敏結婚，夫妻倆時常往返台、韓兩地，感情相當甜蜜。去年8月16日，台灣曾發生芮氏規模6.3地震，天心在驚魂未定之際，也冒出多數人都有的疑問：「地震來時是不是要趕快把家裡的門打開？」她隨即向老公提出這個問題，並將兩人的討論內容分享在限時動態，引起不少網友共鳴。

天心原本認為，先打開門可以避免門框變形卡死，替逃生預留空間，但老公卻給了她完全相反的答案。對方指出，地震發生時若貿然開門，反而可能影響建築原本的受力結構，一旦支撐力被破壞，危險性恐怕更高，並非想像中安全。這番專業分析讓天心當場改觀，也忍不住佩服表示：「金先生的蓋房證照不是考假的」。

事實上，內政部曾宣導，地震當下「先開門再躲起來」其實是錯誤迷思。從過往震災經驗來看，多數民眾受傷的原因，往往不是建築倒塌，而是櫃子、電視、裝飾品等大型物件傾倒或掉落砸傷。因此，在地震發生的短短幾十秒內，最重要的不是往外衝、也不是急著打開大門，而是立刻遵守「趴下、掩護、穩住」三原則，降低受傷風險。並提醒平時就應固定家中大型家具，並持續建立正確的防災觀念，才能在突發強震來臨時，真正保護自己與家人的安全。

