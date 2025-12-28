地震中心科長「歪領帶」開記者會 他列3點大讚：功不可沒

中央氣象署地震中心科長陳達毅。（圖／東森新聞）





宜蘭縣外海於昨（27）日晚間23時05分發生芮氏規模7.0地震，全台明顯有感，各地也傳出零星災情。中央氣象署也趕緊在23時50分召開記者會，並由地震中心科長陳達毅坐鎮深夜直播，並向民眾報告正確資訊，讓大家能安心睡覺。對此，台灣青年民主協會理事長張育萌認為，氣象署地震中心有3項功勞，值得一個掌聲。

15秒內發警報 提醒留意餘震

張育萌指出，在地震發生後，中央氣象署及在地震發生15.2秒左右，發送第一報國家級警報到大家的手機哩。隨後於地震發生16.3秒左右，再加發離島的連江、金門與澎湖地區警示。氣象署也提醒，未來一週仍可能出現規模5.5至6.0的餘震，呼籲民眾提高警覺。

快速釐清資訊 深夜說明安定人心

緊接著在地震發生後不到一小時，地震中心在深夜迅速完成資料彙整、準備簡報並架設設備，並由陳達毅科長在23時50分開設記者會，並向外界說明最新狀況，讓不少民眾在獲得正確資訊後，能夠安心上床睡覺。

陳達毅一次次站上第一線 守住全民安全

張育萌回顧，台東關山在3年前也發生過規模6.4地震，那時一天內發生超過50起餘震，陳達毅也曾站上第一線，並準時在上午9時向大家說明最新情形。張育萌表示，過往多起重大地震發生後，氣象署常有主管與技術人員在深夜緊急返回辦公室，長時間分析數據，幾乎快24小時沒有闔上眼睛。

他也注意到，這次記者會中陳達毅科長的領帶略顯凌亂，更突顯在緊急狀況下仍堅守崗位的專業精神，直言「台灣有這樣為國家貢獻專業的公務人員，多麼珍貴」。對此，有不少網友也大讚陳達毅科長，並表示「辛苦了～謝謝您」、「這樣的科長好可愛，更顯專業」、「這才是愛台灣的專業人士」。