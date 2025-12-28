地震也會影響下雨？鄭明典揭「地震雨」真相！

文化大學大氣科學系主任劉清煌在臉書貼圖指出，22:30-23:30時雨量涵蓋到地震時間，全台多出了很多小雨量的斑點。(圖／翻攝自劉清煌臉書)

記者李鴻典／台北報導

1227深夜11時5分發生7.0強震，是繼921大地震、去年0403強震以來的第三大。前氣象局長鄭明典分享「地震雨」的原因，「已出現過不少次這樣的現象」。不是真的下雨，而是地震搖動雨量計，送出虛假的雨量資料！

文化大學大氣科學系主任劉清煌在臉書貼圖指出，22:30-23:30時雨量涵蓋到地震時間，全台多出了很多小雨量的斑點。(圖／翻攝自劉清煌臉書)

根據中央氣象署地震報告，27日晚間11時5分發生芮氏規模7地震，地震深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域），全台有許多地方最大震度4級。因為許多縣市搖晃時間長達10秒，許多人都十分有感。

地震過後，不少雨量計紀錄到了地震雨，鄭明典今天說明，「地震雨」不是真的下雨，而是地震搖動雨量計，送出虛假的雨量資料！

鄭明典表示，已經出現過不少次這樣的現象，這種虛假的雨量紀錄，通常很小，目前沒特別進行訂正處理，只稱這現象為「地震雨」！

文化大學大氣科學系主任劉清煌在臉書貼圖指出，22:30-23:30時雨量涵蓋到地震時間，全台多出了很多小雨量的斑點。(圖／翻攝自劉清煌臉書)

