地震來襲警報狂響 花蓮人「淡定看看」繼續忙

宜蘭外海發生規模7.0地震，鄰近的花蓮地區震度達四級，持續搖晃長達21秒，成為全台灣搖晃時間最長的地區。然而，面對這次強震，許多花蓮民眾表現出罕見的冷靜，有人只是短暫停下手邊工作確認狀況後便繼續忙碌，甚至有居民整晚熟睡未被震醒。當地居民表示，因長期生活在地震頻繁的環境中，已經習慣了。

27日深夜11時05分，宜蘭外海發生規模7.0地震，距離相當近的花蓮地區震度達到四級，搖晃時間長達21秒，成為全台持續搖晃最久的地區。地震發生時，許多民眾感受到強烈晃動，有人驚呼：「搖很大欸！搖很大欸！921也搖這麼大！還在搖還在搖！」

從民眾分享的影片中可見，地震來得又快又猛，車身明顯左右晃動，但畫面中的人卻異常冷靜。仔細觀察，對面的鄰居只是短暫停下手邊工作，抬頭確認狀況後，下一秒便繼續搬貨，彷彿這樣的震動早已司空見慣。

多位花蓮民眾坦言，因為地震發生頻率太高，大家都已經習慣了這樣的生活。一位民眾表示：「沒有避難，因為太多次，所以應該我們都沒有在躲，應該是覺得地震頻繁太多，覺得已經習慣了。」另一位民眾也說：「因為東西都沒有掉下來，所以就還好。」

有民眾解釋，他們比較淡定是因為長期經歷地震，累積了豐富的經驗值，比一般人更懂得判斷是否需要避難。更令人驚訝的是，有些居民甚至整晚熟睡，完全沒有被強烈的搖晃驚醒。

