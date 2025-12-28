地震別急著往外衝！季連成：家裡比戶外安全、記3口訣

行政院政務委員季連成回家鄉台東宣講台灣全民安全指引，盼民眾善用小橘書，建立正確防災意識。（蕭嘉蕙攝）

內政部舉辦台灣全民安全指引（小橘書）宣講，今（28）日巡迴至台東縣，行政院政務委員季連成回鄉主講。由於昨（27）日深夜發生規模7.0強震，部分民眾第一時間急於往外逃生，季連成指出，地震保命口訣「趴下、掩護、穩住」雖人人知，但實際發生時卻常慌亂失序。他強調多數情況下「家裡比戶外安全」，盼民眾善用小橘書，建立正確防災意識。

台灣全民安全指引宣講台東場今上午於台東天后宮登場，由台東子弟季連成主講，受到民眾熱情歡迎。他表示，在花蓮縣光復鄉救災告一段落後，主動爭取負責花蓮、台東、澎湖、金門與馬祖等偏遠縣市宣講，目標是在2025年底前，將全民安全觀念傳遞到各縣市。

內政部舉辦台灣全民安全指引（小橘書）宣講，今（28）日巡迴至台東縣，由行政院政務委員季連成（前排中）主講。（蕭嘉蕙攝）

季連成提到，花蓮、台東等地區面臨地震、洪水與極端氣候威脅，若缺乏正確防災觀念，往往在關鍵時刻做出錯誤判斷。內政部因此推出「小橘書」作為全民安全指引，概念借鑑日本長期推動的防災「小白書」。

他強調，小橘書並非要求民眾整本背起來，而是希望常備家中，透過簡明圖文建立正確防災意識。他直言，日本民眾在災害來臨時懂得往高處避難、迅速應變，是因為累積了慘痛經驗；台灣不應等到付出代價，才成為他國的防災案例。

季連成指出，像是地震發生時應遵循「趴下、掩護、穩住」口訣，民眾人人知，但在突發狀況下，仍受錯誤觀念影響而向外逃生。他舉例，昨晚地震時，台北有建築外牆磁磚掉落，若此時貿然逃往戶外，恐遭掉落物砸中導致傷亡；至於洪水來臨時，則應採取「垂直避難」，往高樓或高地躲避，以降低風險。

最後他提到，內政部鼓勵民眾考取防災士證照，進一步從居家防災擴及到社區防災，以達到自救互救。

