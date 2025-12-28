地震別開門！天心韓籍尪親揭「關鍵原因」 她狂讚：蓋房證照不是考假的

記者宋亭誼／台北報導

宜蘭外海27日深夜23點05分發生規模7.0強震。（圖／翻攝自中央氣象署地震測報中心scweb.cwa.gov.tw）

宜蘭外海昨（27）日23時05分發生芮氏規模7.0地震，全台搖晃有感。過去民眾普遍認為地震來襲應該先打開房門以利逃生，不過有專家點出，地震時不要急著打開大門，因為開門會降低房屋的支撐力。女星天心過去也曾在社群分享自己與韓籍老公金英敏的對話，聽完老公的解釋後，她忍不住在文中驚嘆：「蓋房證照不是考假的。」

天心時常透過社群媒體曬恩愛。（圖／翻攝自天心IG）

花蓮近海去年8月16日7時35分發生芮氏規模6.3地震，天心當下認為應該預留逃生空間，立刻詢問老公是否要打開房門，沒想到對方持相反意見，不僅堅持不開門，還分析一旦開門恐怕會影響建築結構，導致建築物失去支撐力，天心聽了後覺得合理，忍不住讚嘆：「好的，金先生的蓋房證照不是考假的。」

天心去年在社群分享老公的見解。（圖／翻攝自天心IG）

事實上，內政部過去就曾宣導，地震時先開門、再躲起來是錯誤觀念，地震當下最重要的不是往外逃生，也不是先衝去把大門打開，而是趕緊趴下掩護；另外，建築安全履歷協會創會理事長戴雲發也建議，只要把門鎖打開即可，不用開門，才能有利於搜救行動。

