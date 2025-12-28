地震前夕聽見嗡嗡聲？王思佳強震前發文喊「阿雜」 網朝聖：預言家是你

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

台灣東部海域昨（27）日晚間發生芮氏規模7.0強震，全台劇烈搖晃。藝人王思佳在地震前曾發文表示：「家裡突然出現一種嗡的音頻聲」，且持續超過1小時，就有網友留言「有可能是要地震了」，沒想到晚間發生強震，讓不少網友事後紛紛到貼文底下朝聖，引發熱議。

藝人王思佳在地震前曾發文表示：「家裡突然出現一種嗡的音頻聲」，沒想到晚間發生強震，讓不少網友事後紛紛到貼文底下朝聖。（圖／＠pinksophia0818 IG）

王思佳昨日凌晨4點在Threads上發文分享，「家裡突然出現一種嗡的音頻聲，會有時中斷一秒再繼續出現，聲音持續超過一小時了！尤其靠近窗戶更大聲！」讓她忍不住直呼：「好阿雜！到底是什麼呀」，她接著在留言區提到，「我有用手機錄，可是那個聲音錄不出來，耳朵聽非常明顯」。當時就有網友留言「請問一下！妳住哪裏？有可能是要地震了」。

沒想到昨晚就發生7.0強震，王思佳也立刻發文表示：「我的天，地震也太大，大家還好嗎？報個平安」，她也透露自己「一切平安就我化妝品摔到地上」。

對此，不少網友事後到王思佳27日凌晨發布的貼文底下留言朝聖：「姊姊～你們家下次還有聽到 嗡 的音頻聲，可以再發文嗎」、「結果真的地震，有些人聽得到耳鳴聲就會發生地震，願台灣平安」、「朝聖預言家」、「留友朝聖預言家」、「天啊！真的地震了...」、「地震觀察家是你」。



