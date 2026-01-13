地震又降雨！北橫公路台7線68.7K坍方 明池段封路管制

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕近期受宜蘭地震及降雨影響，北橫公路台7線68.7K(明池路段)上邊坡今天發生大量土石崩落，坍方量體約600立方公尺，造成道路阻斷，公路局預計下午5點搶通，並規劃替代道路。

崩塌現場已由公路局進行緊急性道路封閉管制，東區養護工程分局獨立山工務段搶修人員機具赴現場警戒，並發布沿線資訊可變看板(CMS)、警廣及通報相關觀光旅宿業。

公路局表示，預計於今天下午5點搶通，待現場坍方清理且邊坡穩定後，不排除提前或延後開放通行。

公路局呼籲用路人，大雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；請用路人持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施，連續降雨過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，請用路人提前因應規劃避免受困滯留。

