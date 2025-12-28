地震周春米臉書發文「去死」原來是臉書誤判翻譯 黃偉哲先前也遇過

宜蘭外海27日晚間11時5分發生規模7.0強震，全台各地都有感。屏東縣長周春米昨晚第一時間在臉書發文關心提醒，卻變成「去死！祝大家平安」。小編隨即刪文並趕緊發文澄清「臉書系統錯誤」，原文是「發生地震，大家平安」。

昨晚深夜發生地震，屏東縣長周春米昨天第一時間發文提醒，變成「去死！祝大家平安」。小編發現後刪文，並指出，原文是「發生地震，大家平安」。周春米之後也在臉書澄清，「臉書系統錯誤！可能被地震震暈」，也請大家幫忙澄清！一切平安最重要。

廣告 廣告

周春米小編說，之前台南市長黃偉哲8月時在地震第一時間當下發文，也被臉書系統誤判翻譯「去死！祝大家平安」。當時黃偉哲也在臉書發文說明，造大家驚嚇，深感無奈。

【看原文連結】

更多udn報導

積欠國民年金8年 她一次全繳清！網曝關鍵：值得

模稜兩可怎麼拼？ 巨城小編神回覆釣出一票新竹人

氣質女神也翻車？李英愛被指比例失衡「掰掰肉」

曾一天跑9場工地秀 邰智源爆羅時豐驚人身家