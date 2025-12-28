地震問候「去死」 臉書系統錯誤害周春米尷尬了

地震後周春米在臉書問候大家，結果出現「去死！祝大家平安！」連忙更正澄清。（資料照）

台灣東部海域昨（27）日晚間11時5分發生規模7強震，許多人被嚇一大跳，屏東縣長周春米第一時間在臉書關心問候大家，結果卻出現「去死！祝大家平安」，周春米連忙更正是臉書系統錯誤，她是問候大家「發生地震，大家平安」。

周春米也指出，「台南市偉哲市長臉書之前也發生類似狀況，都是臉書系統問題！」請大家幫忙澄清，一切平安最重要，「可能被地震震暈。」

周春米臉書粉絲紛紛報平安，也表示第一時間總是能得到周春米的溫馨問候，相信是臉書出錯，完全不會動搖對周春米的支持與相挺，還有人調侃「縣長這小米酒濃度偏高哦」。

