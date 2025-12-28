地震夜「離世工友」也是熱血義警 分隊弟兄曝生前為人

地震夜離世工友林大哥，生前也是熱血義警。（圖／東森新聞）





一位在新北市五股某學校任職的60多歲林姓工友，因為昨（27日）晚間深夜發生7.0地震，導致學校漏水，第一時間趕去現場修繕，卻不慎失足跌落地面送醫不治，校方對這位服務34年的熱心工友離世感到相當不捨。另外這位林姓工友生前也是一位資深義警，跟他一起擔任義警的同仁也表示，這位林大哥個性相當豪爽每個弟兄跟他都相處得很好。

「德音義警分隊」副分隊長陳忠勝受訪表示，林大哥生前為人豪爽盡責。（圖／東森新聞）

義警弟兄：林大哥為人豪爽盡責

「德音義警分隊」副分隊長陳忠勝表示，林大哥先前在五股分隊，從分隊成立後，也從五股調過來，一待就是2、30年，個性相當豪爽，執勤認真從不缺席，該做的事情從不推託，每一個弟兄跟他都相處得很好，一些值勤用的設備、配件如果有小瑕疵，他也都主動跳出來去幫忙修繕或採購，而且總是把一切都處理妥當之後，就把這些裝備交到隊上。

林大哥生前喜歡釣魚，孝順老母很少應酬。（圖／東森新聞）

林大哥孝順老母鮮少應酬

陳忠勝也提到林大哥家境的狀況，他跟媽媽還有弟弟一起生活，因為要分攤照顧媽媽的責任，所以很少參加隊上的聚會，只出席較重要的聚會，休息時的愛好就是去釣魚，很少參加應酬活動。

陳忠勝表示，隊上的弟兄對於林大哥突然離世感到相當不捨，但目前檢察官還在進行相關程序，等一切程序都完成之後，就會安排時間跟家屬慰問。

