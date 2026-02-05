地震好可怕！越籍配偶嚇到不敢回台 丈夫心碎訴離獲准

一名越南籍妻子與丈夫結婚後，以「害怕地震」等因素為由留在越南不回台灣，法官判准離婚。示意圖。取自Pexels



彰化一名男子與越南籍妻子2023年11月結婚，但妻子以不適應台灣地震、須奉養越南父母等理由，表示要返回越南，前年離境後更直接表示「不回來了」，此後音訊全無，心碎的丈夫訴請離婚，彰化地方法院審理後，認為這場婚姻已無法維繫，判准離婚。

判決書顯示，兩人2023年3月在越南結婚，同年11月向台灣戶政機關辦理結婚登記，不過雙方觀念落差甚大。

妻子2024年4月10日返回越南後，聲稱不適應台灣生活、害怕地震，且要奉養家鄉父母，丈夫表示，妻子回娘家4個月後就要求離婚，顯示婚姻難以維持，依《民法》第1052條第2項規定訴請離婚。

法院審理期間，妻子並未出庭，且未提出書狀作聲明或陳述，法官只能傳喚丈夫的家人出庭作證。丈夫的父親說，媳婦離台主因是遇到台灣地震，家鄉的媽媽擔心因此叫她回家。家人希望她回鄉期間順便去考機車駕照，不料，她卻以「駕照還沒考過」為由拖延，後來直接表明「不回來了」。

丈夫的父親作證時還提到，媳婦好像跟客戶是親戚關係，跟兒子婚前交往僅透過視訊，沒有實際相處，兩人在越南首次見面就結婚，兒子在當地待了半個月就返台，仍以視訊聯絡感情，後來媳婦來台生活一個半月，星期一到星期六都在姊姊家，只有周日才回到夫家，生活看來沒有異狀，但仍因無法適應選擇離婚。

法官審理後認為，妻子因細故返家後長期未歸，還表明無意返台維持婚姻，雙方賴以維持的誠摯情感蕩然無存，難以維繫婚姻的責任可歸責於妻子，依《民法》判准離婚。

