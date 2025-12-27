社會中心／綜合報導

27號深夜11點多發生規模7的強震，不只各地搖晃劇烈，民眾很有感，就連桃園機場都受到影響，二航廈候機室很多天花板都掉落下來，上面一個洞一個洞，不少旅客都被這劇烈搖晃嚇一跳。除了桃機，當下高鐵也立刻停駛，北捷也慢速行駛，有不少乘客，受到影響。

桃園機場天花板破洞，殘破不堪，往地上看，好幾塊板子掉落下來，宜蘭外海發生規模7的強震，桃園機場也受到影響。桃機二航c7候機室，原本就有些脆弱的天花板，現在更是殘破不堪，好幾處都掉下來，旅客當時也都嚇一大跳。

廣告 廣告





地震害交通大亂 桃機2航班重飛 高鐵停駛 捷運慢速行駛

桃機天花板掉落（圖／民視新聞）

有旅客說，中間就開始晃比較大。





有些旅客很有感，但有些人也相當鎮定自若。旅客說當時正在櫃檯報到，看到燈晃的厲害，自己感覺沒那麼厲害





不過機場也在第一時間通知塔臺，依標準作業程序派員進行空側巡視，確保飛航安全，也迅速跑道巡視，確認兩條跑道設施都正常，不過有兩架航班受到影響、重飛。





地震害交通大亂 桃機2航班重飛 高鐵停駛 捷運慢速行駛

台鐵受地震影響（圖／民視新聞）

















鏡頭轉到北捷，地震過後慢速行駛，環狀線則是停駛，經過巡視確認軌道沒有異常之後，晚間11點25分全線恢復正常營運。高雄捷運也在11點27分全線恢復正常。高鐵當下也是立即停駛，很多乘客都受到影響，現在也都全面恢復，還好沒有發生災情，有驚無險。

















原文出處：地震害交通大亂 桃機2航班重飛 高鐵停駛 捷運慢速行駛

更多民視新聞報導

卓榮泰深夜發文「天佑台灣」 幸地震無劇烈災情

新北環狀線因地震一度停駛 網友曝：等了一個小時

桃機傳「二航廈天花板掉落」 機場公司親回目前「跑道與飛安」狀況了

