地震引火災更可怕！日防災專家大推救命神器

▲日本能登半島2024年1月1日發生規模7.6地震，強震引發火災災情。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台灣宜蘭外海昨（27日）晚間11時5分發生規模7.0地震，全台有強烈震感，所幸並未傳出嚴重災情。日本防災專家指出，地震可能造成多種災害，其中不可忽視引發電氣火災的狀況，他也建議應該安裝能自動斷電的感震斷路器。

日媒富士新聞網（FNN）報導，日本正在防範南海海槽地震或首都直下行地震，但地震會造成多種類型的災情，尤其引發的火災絕不能忽視。2024年能登半島發生規模7.6地震，約有240棟建築被大火焚毀，比東京巨蛋面積還大。政府也預估若冬季晚間東京發生首都直下型地震，死亡人數將高達1.8萬人，其中有1.2萬人將死於火災。

廣告 廣告

東京大學先端科學技術研究中心教授、災害損害情境評估及都市防災專家廣井悠表示，最重要的是安裝地震敏感斷路器，「地震引發火災的原因因季節和時間而異。冬季地震中，火災通常是由爐灶和其他明火器具引起的；而在晚上，許多家庭都在準備飯菜時，爐灶更容易引發火災。」

但火災也可能在意想不到的地方發生，地震引發的火災中，約有一半是由電力造成，而由電力引起的火災類型多種多樣。除了地震時散落的毛巾和紙巾可能引燃電暖器外，家具傾倒也可能損壞連接電源插座的電線，從而引發火災。

即時撲滅火勢很重要，但若發生震度6級以上的地震，很可能無法移動或冷靜滅火，因此事先做好預防措施就非常重要。

廣井悠介紹預防電氣火災的「感震斷路器」，這種裝置安裝在斷路器上，一旦偵測到地震，就會自動切斷電源。「過去在地震後，電力公司恢復供電時，電流通過破損的電線，常會引發電氣火災。近年來雖然電氣火災有所減少但仍會發生，而且許多電氣火災都發生在地震之後，要改正『只要避難時把總開關關掉就沒問題』的想法。」

廣井悠也分享，「感震斷路器」主要分為三種類型，「插座型」是在插座內建感測器，偵測搖晃，約日幣5000到2萬元（約新台幣1000到4000元）；「簡易型」是利用彈簧或重錘等物理方式感應震動，價格約日幣2000到4000元（約新台幣400到800元）；「配電盤型」則是安裝在配電盤內，價格約日幣5萬到8萬元（約新台幣1萬到1.6萬元），這也是廣井最推薦的類型，但需要電氣施工。

廣井悠也說，「地震引發的火災難以撲滅，因為消防員在滅火過程中必須提防餘震和海嘯，而且火勢往往會蔓延到周邊地區。一旦建築物被燒毀，更多的人將不得不依賴避難所。預防地震引發的火災不僅可以避免給周邊居民帶來不便，還能減輕避難所的負擔。我希望每個人都能提高防火意識，保護生命、家園和社區的安全。」

此外，廣井也提醒，除了斷路器以外，防止傢俱傾倒的措施也有助於預防火災，「家具傾倒壓斷電線，或者爐灶起火，都可能引發火災。為防止火災，請務必固定好家具」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

緬甸仍內戰5年首大選！軍政府遭質疑「假選舉」國際輿論譴責

日本10天連假啟動！成田機場95萬人次進出 台灣成熱門目的地

旅日注意！京都伏見稻荷大社驚傳熊出沒 警車到場急拉封鎖線