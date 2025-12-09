地震引發海嘯警報 青森居民開車往高處避難

日本青森縣今天（9日）當地時間傍晚6點9分、台灣下午5點9分，又發生規模5.3地震。（圖／翻攝自日本氣象廳）





日本青森7.5強震，第一時間日本氣象廳預測可能會發生3公尺的海嘯，不過實際上在岩手縣觀測到海嘯最高達70公分，今天清晨已經解除海嘯警報。但是日本官方持續呼籲民眾，千萬不可掉以輕心，因為過去日媒做過實驗，只要海嘯達50公分，就能輕易將一個65公斤的成人沖走。

ANN新聞：「在接下來的一週內，作為『特別期間』，呼籲民眾保持可以隨時逃跑的狀態，並隨身攜帶緊急避難物品。」

深夜馬路上大排長龍，民眾開著車準備往高處避難。青森7.5強震，日本氣象廳第一時間，預測海嘯可能高達3公尺，但實際觀測最高在岩手縣出現70公分，依舊讓人不敢大意。

廣告 廣告

過去日本311強震，當時日本媒體就做了實驗，光是50公分的海嘯，就能輕鬆把65公斤的成人沖走，因為一個浪可能綿延幾十公里，一次集合很大的力量，破壞力不容小覷。

許多日本民眾，至今難以忘記311海嘯帶來的恐懼，因此地震發生第一時間收到海嘯警報，都相當緊張，而日本官方也針對此次地震發布模擬動畫。

日本內閣府防災影片：「預設最大芮氏規模9.3級地震，北海道的厚岸町附近可能觀測到震度7，襟裳岬以東的沿岸地區為震度6。」

若是震央在千島海溝，沿海地區可能發生28公尺以上的海嘯，而且影響範圍甚廣，將從北海道一路影響到千葉縣。因此官方也不斷呼籲民眾，日本位處地震帶上，大小地震不斷，極有可能再次發生嚴重海嘯，民眾必須隨時準備避難包，才能在危急時刻，多一分求生希望。

更多東森新聞報導

好晃！赴青森旅遊遇7.6地震 台人衝飯店大廳避難

家沒了！裹毯子見宏福苑遭火噬 居民舉牌尋親

香港奪命大火！高樓逃生 1圖秒懂保命要領

