地震後台南人崩潰 平交道等半小時 柵欄還不升起來

台東縣卑南鄉昨（24）日下午5點47分發生芮氏規模6.1地震，後續餘震不斷，台鐵為確保行車安全實施減速慢行，不過台南民眾卻很崩潰，因為台鐵慢行的關係，導致列車全都卡在一起，網友抱怨在平交道連等9班火車，浪費超過半個小時，柵欄還是沒升起來，讓當地人全都傻眼。

一名女網友昨日在Threads表示，她人生中第一次等平交道等了半個小時，明明已經連過9班列車了，柵欄卻遲遲不升起來，讓人感覺超絕望，她PO出現場狀況，只見台南車站與保安車站之間的平交道，排隊等通過的用路人大排長龍，前後全部都是車輛，就算想回頭也被卡在車陣中。

文章上線後吸引逾40萬網友點閱，不少當下也被卡住的網友抱怨「我等半小時後直接繞路，等到不爽」、「等了7班火車後改騎別條路的我」、「機車族超絕望，被卡住離不開就算了，還吸了滿滿廢氣」、「在附近慢跑，還想說平交道為什麼一直在響，沒想到塞成這樣」。

也有人說，「地震關係必須慢行，只剩1年了，明年應該就會地下化了」、「我是133次車長，感謝台南市民們耐心等候」、「地震關係今天車都開很慢，我比平常晚了1小時才到家」、「青年路平交道尖峰時段常態等10分鐘以上」、「剛剛路過，這邊還是塞著，今天到處都超塞，真的快瘋了」。

