地震後巡查校園水管爆裂 五股德音國小林姓工友倒臥廁所不治

救護車趕赴德音國小。

[Newtalk新聞] 新北市五股區德音國小今（28）日凌晨發生一起校園意外事故，一名林姓資深工友於地震後返校巡視校園時，疑似因意外倒臥校內廁所，頭部受傷，經消防人員緊急送醫搶救後仍宣告不治，詳細死因與事故原因仍有待進一步釐清。

據了解，昨（27）日深夜地震過後，校內四樓水管疑似發生爆裂，大量漏水一路流至校舍外，引起附近民眾注意並報案，警方與消防人員獲報後趕抵現場，由學校警衛協助開門進入校園巡查。

相關人員循漏水跡象逐層搜尋時，於校內四樓廁所、止水閥附近發現一名工友倒臥在地，頭部有明顯傷勢，消防人員隨即進行急救並緊急送醫，惟仍回天乏術。

校方指出，死者為林姓工友，62歲，自民國80年9月1日起即在德音國小服務，年資超過30年，主要負責校內設備維護與修繕工作，對校園環境相當熟悉，平日責任感強，亦十分關心校園安全。

據了解，林姓工友住家就在學校附近，校內也設有工友休息室，目前仍不確定其昨晚是自住家返校巡查，或原本留宿校內，相關行動動線與時間點仍待相關單位進一步釐清。

對此，新北市教育局 今（28）日說明，12月28日凌晨接獲地方反映校內疑似出現管線破裂情形，學校總務行政同仁隨即會同消防人員入校巡查，並於四樓廁所發現該名資深工友倒臥地面，消防人員立即施以急救並送醫，惟最終仍不幸離世。

教育局與校方對此深表哀痛，並向家屬致上最深切的慰問，教育局表示，目前事故原因仍待釐清，已責成學校成立專責應變窗口，全程關懷家屬，並依家屬意願協助處理撫卹、慰助等相關權益事宜。

事件發生後，學校已依規定完成校安通報程序，並同步啟動同仁與師生的關懷支持機制，必要時將由輔導與心理專業人員介入協助，盼穩定校園情緒，共同守護校園安全與安定。

