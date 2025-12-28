地震後急關水閥摔倒身亡！國小工友相驗 白髮兄弟不捨拭淚

社會中心／陳佳鈴報導

工友不幸在地震後關水閥時發生意外身亡，今相驗時他的兄弟（右３）相伴左右，不捨失去至親紅了眼眶。（圖／翻攝畫面）

昨（27）日深夜宜蘭外海發生規模 7.0 強震，新北市五股區一名 62 歲林姓國小工友在地震發生後，疑因心繫校內管線漏水問題，獨自攀爬鋁梯關閉水源時不慎失足墜落，後腦重創送醫不治。檢方於今（28）日進行相驗，家屬抵達殯儀館時悲慟不已，頻頻拭淚，場面令人鼻酸。

根據警方調查與監視器畫面顯示，27日深夜11時05分地震發生後僅5分鐘，林姓工友11時10分從住處趕往校內，從地下室搬出鋁梯，主動巡查校園狀況。

隨後於凌晨1時許，有民眾發現校門口附近出現漏水情形並報警。警方聯繫校警入內尋找水源開關，不料總務主任於凌晨2時45分巡視至4樓廁所時，發現林男已倒臥地上，失去呼吸心跳，身旁遺留著那支鋁梯。雖緊急送往衛福部台北醫院搶救，仍於凌晨宣告不治。

當時發現林姓工友的總務主任（右２）在相驗時也頻頻拭淚，感到不捨。（圖／翻攝畫面）

初步研判，林男當時應是發現 4 樓廁所管線受地震影響而漏水，試圖爬上鋁梯關閉上方水閥，卻在作業過程中不慎失足跌落，導致後腦勺直接重擊地面。

今下午2時許，檢方會同法醫前往新北市立殯儀館進行相驗。林男的哥哥與弟弟接獲噩耗趕抵現場，等待過程中兩人紅了眼眶，不時以手拭淚，對於手足因公盡責卻遭逢意外感到萬分不捨。而當時發現林姓工友的總務主任在相驗時也忍不住紅了眼眶，也透露林姓工友平日待人誠懇、工作負責，不捨他遭逢意外失去生命。

