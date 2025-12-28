地震後更怕引爆火災！日專家曝：「家中1裝置」可救命

國際中心／楊佩怡報導

27日深夜11時05分，台灣東部海域爆發芮氏規模7.0強震，突發性的劇烈震動驚醒許多入睡民眾，有的民眾更是整晚不敢闔眼，深怕餘震到來。事實上地震後最可怕的不只是房屋倒塌，還有緊接而來的火災。日本專家發現，有一半的火災其實是「電」造成的。因此現在日本政府正大力推廣安裝「感震斷路器」，就是為了在強震時自動切斷電源，成為守護居家安全的關鍵核心。





地震後更怕引爆火災！日專家籲家中裝「1救命設備」：可瞬間斷電防起火

27日深夜發生一起規模7地震，搖醒睡夢中的國人，還有不少人因害怕餘震，整晚都不敢熟睡。（圖／中央氣象署提供）

根據《FNN富士新聞網》報導，根據日本政府專家會議於2025年12月發布的預測，若在冬季下午6點、風速每秒 8 公尺的條件下發生「首都直下地震」（震央位於東京市中心南部正下方），預計將導致1萬8000人死亡，其中多達1萬2000 人死於火災，相當於約佔總數三分之二是死於地震引發的火災。

地震後更怕引爆火災！日專家籲家中裝「1救命設備」：可瞬間斷電防起火

日本專家指出，地震後會發生火災多半都是「電力火災」引起的。（示意圖／翻攝畫面）

對此，專長都市防災的東京大學教授廣井悠指出，地震火災的成因會隨季節與時段改變。冬季地震時，電暖爐等設備易成為火源；傍晚則因多數家庭正在烹飪，瓦斯爐出火機率高。廣井教授強調：「地震火災的原因約有半數被認為與『電力』有關」。電力火災的情況相當多樣，包括「物品引燃：震動導致毛巾、面紙散落，接觸到未關閉的電暖爐」、「電線破損：家具倒塌壓斷延長線或插座電纜，導致短路起火」、「通電火災：災後電力修復時，電流通過受損電器而引發火災」。

地震後更怕引爆火災！日專家籲家中裝「1救命設備」：可瞬間斷電防起火

日本政府呼籲民眾在自家安裝「感震斷路器」，在地震來時會自動切斷電力。（圖／翻攝自X@【公式】茨城県石岡市）



該如何避免地震後火災的發生呢？廣井悠表示，許多人認為「避難時記得關掉總開關就好」，但在混亂中極易遺忘。因此，若使用能在地震瞬間遮斷電力的「感震斷路器」，不僅能防止地震當下的起火，更能阻絕恢復供電時的「通電火災」。目前市面上能買到的「感震斷路器」有3種，「插座型： 內建感應器，適合單一插座」、「簡易型： 利用重錘或彈簧感應，安裝最方便」、「分電盤型： 直接安裝在總電箱，性能最高」。廣井教授呼籲：「防範火災不僅是守護自家，也能避免殃及鄰里，減輕避難所的負擔；守護生命與社區，每個人都應有火災防範意識」。





