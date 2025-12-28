地震後最怕燒起來！日專家：家中裝「1裝置」可救命

國際中心／陳佳鈴報導

宜蘭昨（27）日深夜發生規模 7.0 強震，再次勾起民眾對震災的恐懼。與台灣同屬地震頻發國家的日本，在防災對策上已從「防倒塌」延伸至更深層的「防密閉火災」。日本防災專家指出，強震後的死亡威脅除了建築倒塌，更有高比例來自火災，而其中「電力引發」的起火原因竟佔了一半，安裝「感震斷路器」已成為日本政府極力推廣的救命措施。

半數火災源於電力！暖爐、散落物成奪命隱憂

根據富士新聞網（FNN）報導，2024年元旦發生的能登半島地震中，約有240 棟建築遭火舌吞噬。日本政府最新評估更顯示，若東京都中心南部發生直下型地震，火災死亡人數恐高達 1.2 萬人，佔總死亡人數的六成以上。

專長都市防災的東京大學教授廣井悠表示，地震火災成因隨季節而異，冬季的電暖器、傍晚的瓦斯爐都是常見火源。然而，最令人防不勝防的是「電力火災」。地震搖晃可能導致「散落物引燃：面紙、毛巾掉落在未關閉的電暖器上。」、「電線拉斷：家具倒塌扯斷插座電線引發短路。」、「通電火災：電力公司搶修復電時，電流通過斷裂電線引發火苗。」

廣井教授強調，當震度達到 6 強以上時，人體往往難以行動，更遑論冷靜滅火。因此，事前安裝「自動切斷電源」的裝置至關重要。他特別推薦「感震斷路器」，這類裝置可在偵測到劇烈搖晃時自動切斷總開關。

防災三部曲：固定家具、防斷路、牢記關火

除了安裝斷路器，廣井教授提醒「家具固定」也是防火關鍵，因為家具倒塌不僅阻礙逃生，更可能壓斷電線或意外觸發瓦斯爐開關。他呼籲大眾，除了建立「地震了！先關火！」的直覺反應，更要依賴科技防護，在自己無法行動時，讓自動化設備保護家園免於祝融。

