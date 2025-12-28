地震後火速說明「領帶歪歪的」！科長揭原因：下床就衝氣象署

地震測報中心科長陳達毅說明時，歪歪的領帶引起注意。翻攝張育萌臉書



昨（12/27）深夜11時05分宜蘭外海發生芮式規模7.0地震，嚇壞不少人。氣象署地震中心科長陳達毅11時50分即召開記者會說明，網友發現他「領帶也歪歪的、頭髮也亂亂的」，大讚敬業。陳達毅今受訪揭原因。

據《NOWNEWS今日新聞》報導，陳達毅說，當時他和老婆小孩都已上床，想不到突如其來的警報，瞬間清醒，身為值班待命主管，立刻跳下床換衣服，從新北中和趕到氣象署。

途中，3名值班同仁準備簡報，他抵達後看完資料，即換上放在辦公室的西裝，正準備檢查服裝儀容時，電腦卻出了問題，好不容易搞定後，因不想讓記者等太久，就直接上場說明。

沒想到，歪掉的領帶引起注意，陳達毅說，當時主任吳健富還有很多同仁都趕回氣象署，大家一起忙到凌晨2時多才離開，「我們都是做好份內的工作」，也很謝謝大家支持。

