地震後臺東縣焚化廠迅速搶修已恢復正常運轉

【記者 朱達志／台東 報導】臺東縣廢棄物能資源中心（焚化廠）因12月24日傍晚臺東地區發生規模6.1地震的影響，部分設備出現受損情形，縣府隨即依既有程序啟動應變及檢修作業。縣長饒慶鈴表示，焚化廠屬重要公共設施，縣府要求各單位均應依程序落實執行，以確保突發狀況下民生服務得以穩定維持。

臺東環保局說明，地震發生後立即要求操作廠商啟動緊急搶修應變作業，現場人員於震後迅速返廠支援，並依標準作業程序，先行辦理二號爐停爐檢修。經連日檢視與修復，並完成爐體結構及各項安全系統檢測與確認後，二號爐已於12月29日晚間完成起爐程序，恢復正常運轉，持續投入垃圾處理作業。

廣告 廣告

環保局表示，焚化廠依應變與檢修程序辦理相關處置，於確認設備狀況符合運轉規範後，已恢復正常運作。目前垃圾清運與處理作業均依既定機制執行，相關運作情形持續納入日常監控與管理。（照片記者朱達志翻攝）