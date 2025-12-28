地震後陽明交大計算機中心傳災情 多部電腦秒變「落湯G」

陽明交大計算機中心昨日地震後傳出災情，大量自來水從天而降，多部電腦秒變「落湯G」。資料照，廖瑞祥攝



宜蘭東部外海昨日（12/27）晚間發生芮氏規模7.0強震，地震後陽明交通大學校內傳出災情，工程三館三樓資訊工程學系計算機電腦教室疑似因地震造成自來水管線受損爆裂，大量的水自室內天花板傾瀉而下，水勢猛烈，現場設備遭水浸泡，引發學生與網友關注。

昨日晚間強震全台有感，不少工程師地震後連夜趕至竹科確認影響範圍，不過新竹最大災情，卻是在竹科園區旁的陽明交大工程三館三樓的資工系計算機中心電腦教室，地震過後四樓的自來水管爆管，大量水從計算機中心的室內天花板傾瀉而下，瀑布般的大水瞬間將計算機中心電腦全部淋濕，就連地板及三樓走廊也滿是積水，現場慘狀經目擊民眾拍下後發至社群，有網友留言「電腦全變落湯G了」，損失難估計。除三樓電腦教室外，還有網友在Threads發文指出，工程三館二樓走廊同樣可見大量水流從天花板傾洩而下。

陽明交大今日（12/28）說明，經初步查證，漏水原因為工程三館管道間主幹管線因地震受損導致漏水，校安中心接獲通報後，已立即啟動應變機制，並通知相關單位緊急進行搶修，相關修復作業已於昨日晚間約12點完成，漏水情形已獲控制，不過相關損失仍待盤點，初步了解校內僅該處因地震造成災情，其他校園及宿舍均未受影響。

該處為資工系的計算機中心教室，平日會作為學生上課的教室使用，不過由於大學已開始放寒假，因此昨日並無學生在場，相關災損也不影響學生上課，目前校方已啟動校安緊急處理機制善後。

