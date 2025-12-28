地震後…磁磚、水泥塊狂崩坍！居民險遭砸中「差點就沒命」

【高沛生／綜合報導】宜蘭外海發生規模7.0地震後，新北板橋區中山路一處巷弄驚傳磁磚、水泥塊坍落。一名居民表示，自己剛通過家門口不到60秒，身後隨即傳出巨大聲響，回頭一看地面滿是震落的磁磚與水泥塊，直呼「生死一分鐘，差點就沒命了」，驚險經歷曝光後引發關注。

該名居民在社群平台發文指出，地震發生後不久，自己才剛離開家門口不到60秒，身後突然傳出一聲巨響，回頭查看時，地面已佈滿震落的磁磚與水泥塊。他心有餘悸表示，若當時腳步慢一點，或停在原地滑手機，「現在這張照片拍的，可能就是我受傷的樣子」。

廣告 廣告

事件地點位於板橋區中山路段的巷弄。居民在貼文中坦言，身為新北市民感到相當心酸，並指出自家正在進行「新北市擬訂事業計畫及權利變換計畫案報核」，相關流程已進行多年，卻仍卡在公務機關層層審核。他質疑，這類隨時可能發生墜落危險的危老建築，究竟還要再等多少年，才能換得一個平安回家的權利。

該名居民也在貼文中直接向新北市政府喊話，直言「難道真的要等出人命了，相關單位才會發現，都更速度趕不上建築崩塌速度嗎？」點出對建築安全與都更進度的高度不安。

貼文曝光後，同巷居民也陸續在留言區回應，有人直言「這幾年家裡都不知道已經崩裂成怎樣了」，也有人詢問是否為板橋中山路某處巷弄。原PO回覆確認後，鄰居進一步指出，相關狀況已「超過五年」，原PO也補充說明，巷內已有多戶出現天花板崩塌情形，顯示建物問題並非近期才發生。

※ 本文照片、影片經當事人授權刊登，未經同意請勿拷貝轉載

居民心有餘悸表示，若當時腳步慢一點，拍到的可能就是我受傷的樣子。Threads網友「@teresa_wu1208」授權提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

不只王ADEN風波！街舞師遭起底「撕女學生胸前口袋」全網看傻

獨家｜深刻體會責任的重量 高虹安：全面打造安全、宜居與永續的新竹市

獨家｜沈玉琳親吐58歲生日願望！跨年這麼過 復工時間曝光

