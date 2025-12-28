地震後15分鐘就上鏡！地震中心科長還原領帶歪斜真相：真的沒時間

[Newtalk新聞] 27日深夜11時05分宜蘭外海發生規模7.0地震，最大震度4級，離島亦感受明顯，全台有感。中央氣象署地震測報中心科長陳達毅被震醒後自中和奔回署說明災情，因時間緊迫未及整理儀容 ，「領帶歪斜」引熱議。律師林智群發文緩頰，肯定人員辛勞。





陳達毅今(28)日還原驚險過程。他表示，地震發生當下正準備就寢，感受到強烈搖晃後，深知責任重大，立即起身更衣衝出家門。儘管路途中同仁已同步蒐集數據，但他抵達氣象署後，原本打算稍作整理，卻碰上電腦突發故障。為了不延誤資訊發布，他只能硬著頭皮直接上陣，坦言當時「連上廁所的時間都沒有」，只能匆匆披上西裝面對鏡頭。

陳達毅強調，測報中心全天候皆有專人留守，但依規定只要發生規模6以上強震，相關主管即需立即返署。當晚不只他一人，包括中心主任、副主任及多位同仁，都在第一時間趕回崗位，共同監測後續地震動態。他認為這是職責所在，畢竟每次狀況皆不同，團隊須在最短時間內提供精確資訊；同時也示警，強震後一週內仍可能出現餘震，民眾務必提高警覺。





這場發生在27日深夜11時05分的強震，最大震度達4級，連離島澎湖、金門、馬祖都有感。對於官員深夜奔波導致儀容不整，律師林智群也在臉書發文緩頰，指出在地震發生後短短15分鐘內就要召開記者會，時間緊迫下「領帶歪了，也是可以理解接受」，肯定相關人員的辛勞。

