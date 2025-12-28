地震成為蝙蝠燈？7.0強震竹科驚現「橘紅壅塞」 工程師崩潰：像打仗

生活中心／王文承報導

有網友發現，地震後竹科周邊部分道路出現「橘紅色」壅塞情況，相關畫面曝光後，引發不少工程師哀號。（圖／翻攝畫面）

昨（27）日深夜地牛翻身，宜蘭外海發生規模7.0地震，國家級警報大響，最大震度出現在宜蘭地區達4級，全台明顯有感，連外島金門也測得1級震度，不少民眾從睡夢中驚醒。其中，新竹縣、市最大震度同樣達到4級，雖未傳出重大災情，但有網友發現，地震後竹科周邊部分道路出現「橘紅色」壅塞情況，相關畫面曝光後，引發不少工程師哀號直呼：「已經出門了」、「剛結束，裡面根本像打仗一樣。」

7.0強震竹科驚現橘紅壅塞 工程師曝心聲



這起芮氏規模7.0地震讓全台民眾相當有感，地震深度為72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方約32.3公里的台灣東部海域。地震發生後，一名網友在社群平台《Threads》發文指出，竹科工程師地震後的第一個念頭，並附上一段對話截圖寫著：「明天台積電要人滿為患了」，同時搭配哭泣表情符號，引起大量工程師共鳴。

貼文曝光後，瀏覽人數高達136.6萬人，掀起網友熱議，也有網友指出，昨晚11時44分左右，竹科周邊部分道路已呈現紅色壅塞狀態。不少工程師親自分享當時狀況，「剛結束，裡面根本戰爭」、「已經出門了」、「寶山路那邊超多車」、「已經一堆人在路上了」。也有眷屬無奈表示，「我老公出門了」、「晚上11時45分，我男朋友已經被叫回去了」。

有網友指出，昨晚11時44分左右，竹科周邊部分道路已呈現紅色壅塞狀態。（圖／翻攝自Threads）

儘管新竹縣、市最大震度達4級，新竹縣、市政府及竹科相關單位第一時間回報，尚未接獲重大災情通報。

