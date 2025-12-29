地震損毀東部海纜 數發部：啟動備援調度確保通訊穩定

針對近日連續地震造成東部海域部分國際海底電纜受損，數發部29日表示，已於第一時間要求電信業者啟動應變機制與訊務調度。(記者邱巧貞攝)

〔記者邱巧貞／台北報導〕針對近日連續地震造成我國東部海域部分國際海底電纜受損，數位發展部今(29)日表示，已於第一時間要求電信業者全面啟動應變機制與訊務調度，目前非障礙區段均維持正常運作，雖尖峰時段部分連線可能出現短暫延遲，但整體對外通訊仍屬穩定，籲國人放心。

數發部指出，受地震影響，位於台灣東部海域的SJC2、PLCN、FNAL、RNAL及EAC2等多條國際海纜部分區段發生障礙。

相關情況通報後，數發部即刻確認各電信業者已完成訊務調度作業，並透過替代路由支援，確保通訊不斷訊。至於EAC1、TSE-1、APG、TPE及APCN-2等海纜，其障礙點多位於日本、中國或新加坡鄰近海域，業者亦已與國際海纜組織協調，加速修復進度。

數發部進一步說明，為確保通訊不中斷，已於第一時間確認業者完成訊務調度，並要求積極協調海纜船投入修復工作。若海象條件許可，相關海纜預計最快可於115年1月至2月期間完成修復。

數發部強調，將持續從「事前強化偵測」、「事中即時應變」及「事後加速修復」三大面向，全面提升整體通訊應變能力，並秉持「備援再備援」原則，積極布建非同步衛星站點、補助擴充微波容量及增設海纜，以強化我國海纜通訊韌性。

最後，數發部也呼籲民眾切勿輕信或轉傳未經查證的網路傳言，正確資訊請參考數發部網站最新訊息。

