地震搖不停！ 國家級警報大響 父母秒肉身護嬰

許多家長第一反應完全顧不得自身恐懼，只想著衝進房間保護熟睡中的孩子。（示意圖／Pexels）





27日晚間地牛翻身，全台劇烈搖晃。在天搖地動的驚險瞬間，網路上湧現許多感人畫面：許多家長第一反應完全顧不得自身恐懼，只想著衝進房間保護熟睡中的孩子。



當晚11時05分，國家級警報狂響，緊接著發生強震。一名自稱有「地震感知體質」的宜蘭女婿分享家中監視器畫面，只見屋內劇烈搖晃，他第一時間頂著強震，用身體緊抱住熟睡的小嬰兒並護住頭部，直到地震結束才敢鬆手，並自嘲身處「搖滾區」，所幸孩子睡得香甜未受驚嚇。

突如其來的強震，也讓父母展現出驚人的爆發力。有民眾分享，地震當下聽到女兒驚喊「媽！好大地震！」，坐在客廳的母親瞬間從沙發彈起，衝進房內先護住大女兒，再衝去另一間房抱起小兒子，展現為母則強的本能。

另外在台北信義區27樓的住家，搖晃感更為強烈。一位母親在震動開始時，手機直接丟在一旁顧不得撿，一把抱起趴睡中的嬰兒衝出房門；另一位住19樓的網友則分享，發現孩子被震醒後，他立刻衝上床以肉身覆蓋在孩子上方，並不斷輕拍安撫，直到地震平息仍不敢大意，直接躺在旁邊守護。儘管強震當下驚嚇指數破表，但父母將孩子安全置於首位的本能，令無數網友動容。