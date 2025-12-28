地震搖晃她超怕！看護尖叫不逃「半身護阿嬤」緊抱不放

網友分享家裡的看護在地震來襲時保護阿嬤。翻攝自ta2__l__tattoo Threads



昨（12/27）深夜宜蘭外海發生芮氏7.0強震，各縣市震度有感，有名網友分享一段28秒影片，透露那是外籍看護在地震發生當下非常驚嚇，仍沒有猶豫地用自己的身體和枕頭抱緊護住阿嬤，她心裡有無盡的感謝，而網友們看了好感動，「看護保護阿嬤100分」。

昨晚地震過後，各界都在網路上報平安，一名網友在Threads上分享一段影片，是家裡聘僱來照顧阿嬤的外籍看護，地震發生當下很驚聲尖叫，整個人跳起來抓枕頭，但她不是逃跑，而是跑到阿嬤的床邊，用枕頭護住阿嬤的頭部，上半身也趴在阿嬤身上，緊緊抱著，反而是阿嬤很鎮定，伸手輕拍看護的手臂，安撫對她說「沒關係啦」、「沒有了」、「好了啦」，兩人彼此支持守護。

網友從監視器看到經過非常動容，感謝地向看護道謝，其他網友看完影片留言說「好盡責的看護，阿嬤的手手最後還給看護拍拍，超可愛」、「看完忽然眼淚流下來，兩人就像一般祖孫，小的怕的要命但是還是護住阿嬤，老的身體沒辦法跑，但是老成持重的拍拍孫安撫不安」、「她真的很害怕，但還是沒有忘記保護阿嬤，真的很棒」。

