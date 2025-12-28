地震會引起下雨？鄭明典曝「地震雨」成因 出現過不少次

台灣東部海域27日深夜11時5分發生規模7.0強震，前氣象局長鄭明典在社群平台發文說明「地震雨」的成因，指出地震雨並非真的降雨，而是地震造成雨量計晃動，所產生的虛假數據，相關說法引發網友熱烈討論。

前氣象局長鄭明典今（28）日在臉書粉專發文指出，所謂的「地震雨」其實並非真的降雨，而是地震造成雨量計晃動，進而傳送出虛假的雨量數據。

鄭明典表示，出現過不少次類似情況，這類雨量紀錄通常數值不大，目前並未特別進行訂正處理，而是稱這樣的現象為「地震雨」。

中國文化大學大氣科學系副教授劉清煌也在臉書說明，昨晚強震撼動全台，導致不少雨量計出現「地震雨」紀錄。從昨夜涵蓋至11時11分地震發生時刻的雨量圖來看，全台多出許多零星小雨量斑點，推測是地震觸發傾斗式雨量筒所致。不過，由於宜蘭及北部地區原本就有降雨，實際雨量中有多少是地震造成就不得而知了。

