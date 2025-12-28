地震未影響營運 清境農場活動照常、交通順暢

清境農場一切正常，旅客安心進入青青草原觀賞綿羊秀及馬術表演。（清境農場提供）





針對昨日地震情形，清境農場經全面巡查確認，園區及周邊設施均未受影響，各項營運正常，道路通行順暢，未發現安全疑慮。

今日有多台遊覽車順利抵達，旅客陸續進入青青草原觀賞綿羊秀及馬術表演，現場秩序良好；園區內綿羊與馬匹狀況皆穩定，一切安好。

園區內可愛綿羊狀況穩定，一切安好。（清境農場提供）

另台14甲線合歡山路段（鳶峰至小風口）因應山區天候與路況，自今（28）日早上7時起，開放限加掛雪鏈通行，並將依實際道路與氣候狀況，機動調整管制措施。

清境農場一向秉持「旅客安全為第一優先」的原則，持續密切掌握地震後續影響、天候變化與交通狀況，並加強園區巡檢及交通安全提醒，確保每位旅客能安心、放心遊園。

農場亦呼籲前往高山地區的遊客，出發前務必留意最新交通與氣象資訊，配合現場人員指引，共同維護行車與旅遊安全。

