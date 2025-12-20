地震澆不熄熱情 台日姊妹校線上交流

日本青森縣外海日前發生規模7.6地震，慈大附中原訂前往日本青森南高校的實體交流，為考量師生安全，改於同一時間在線上交流。沒有讓語言、距離成為隔閡，兩校同學相互介紹地方特色與文化，還有各類社團體驗，慈大附中學生們也透過日語歌曲，還有紙鶴與手幅，向青森師生傳遞平安祝福與感謝。

日本青森南高校校長 久保田千夏：「大家好，歡迎來到線上交流會。」

用一聲台語問候，先向台灣師生報平安。日本青森縣外海日前發生規模7.6地震，慈大附中原訂前往青森南高校的校際交流，也改為同一時間在線上進行。

「哪一個是金星(Venus)蘋果，請選擇A、B、C。」

被稱為蘋果王國的青森，單是品種就有五十多種。透過視訊鏡頭，兩校學生輪流介紹在地文化，花道、茶道、空手道社團輪番上陣，盡力彌補無法面對面交流的遺憾。

慈大附中學生 徐同學：「用線上會議的方式見面，我覺得也是一個非常新奇的體驗。」

慈大附中學生 徐同學：「雖然我們可能語言不通，或者是說往返不好，像他們剛剛那邊還有發生地震，但是大家也都很投入，在這個過程中，大家也都很開心。」

歌聲響起，向青森師生送上祝福與感謝。兩地學伴隔著螢幕，一起摺紙鶴、寫手幅，彼此祈願平安，也為下次見面留下約定。

慈大附中學生 蕭同學：「跟學伴視訊，覺得很開心，還可以看到自己的學伴，還可以體驗到日本的課程，就覺得有彌補這個(行程取消)的遺憾，但是還是想要親自去體驗一下。」

慈大附中國際教育處主任 張晴芳：「感謝科技的力量，也感謝兩個學校師長的努力，讓我們這樣的情誼，可以透過科技，沒有時差的，還是維持我們彼此的情誼。」

跨海傳來的笑容與祝福，為兩校的姊妹情誼，增添溫度。

