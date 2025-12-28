地震狂搖也走不了！雲林84歲阿嬤「顧病兒又養兩孫」視力退化仍守在床邊

生活中心／記者李育道報導

雲林84歲阿嬤昨晚強震也不敢離家半步，因為家中有一名跌倒後健康急轉直下、長期臥床的兒子得照顧。（圖／雲林家扶中心提供）

宜蘭外海27日深夜11點5分，發生芮氏規模7.0強震，是僅次於921、以及去年0403地震後，第三起規模達到7的地震，台北、雲林等地最大震度4級，相當有感。但在強震搖晃之際，雲林一名84歲阿嬤卻不敢離家半步，因為家中有一名跌倒後健康急轉直下、長期臥床無法自理的兒子，還有兩名就讀國中與高職的孫子需要拉拔，全家沒有任何收入，只能靠補助與社福協助維持生活，讓她即使面對強震，也不敢離開半步。

廣告 廣告

84歲阿嬤長年照顧臥病在床的兒子，據了解兒子因髖關節退化、風濕與糖尿病纏身，先前又因跌倒引發蜂窩性組織炎住院後健康急轉直下，近期更被診出腸道腫瘤與褥瘡感染，臥床至今無法自理。高齡阿嬤一邊照顧病兒，一邊還要拉拔兩名在學孫子，全家生活僅靠補助維持。

兒子原本已有髖關節退化及風濕、糖尿病等慢性病困擾，112年底在浴室不慎跌倒後，傷口感染引發蜂窩性組織炎住院治療，健康狀況自此急遽惡化。（圖／雲林家扶中心提供）

這名兒子原本已有髖關節退化及風濕、糖尿病等慢性病困擾，112年底在浴室不慎跌倒後，傷口感染引發蜂窩性組織炎住院治療，健康狀況自此急遽惡化，長期臥床無法自理。近期更檢查出腸道腫瘤，同時因褥瘡造成肛門部位疼痛與感染，身體功能明顯衰退，生活起居幾乎仰賴他人照料。

家中老的老、小的小，無人具勞動能力，加上長期醫療與照護支出沉重，整個家庭沒有經濟來源。阿嬤一方面需照顧臥床兒子，一方面仍拉拔兩名就讀國中及高職的孫子。然而，她本身也因黃斑部病變導致視力嚴重退化，在視線模糊、身體虛弱的情況下，仍咬牙扛起照護責任。

目前雲林家扶協助資源，但能力有限，家扶中心表示，該家庭目前主要依靠社福補助與家扶生活協助支撐日常開銷，但高齡照顧與長期疾病壓力，讓阿嬤身心負擔沉重，呼籲社會各界持續關注高齡照顧者與弱勢家庭需求，盼能讓長期處於困境的家庭獲得更穩定支持。

更多三立新聞網報導

紐約飛台轉降大阪！爆2台人「安檢搜出槍枝」長榮：日本執法單位處理中

1月交通新制「繳回駕照領3.6萬」機車筆試大調整、YouBike投保才可租

7.0強震前兆？多地民眾目擊「詭異光帶」劃過天際 真相竟與馬斯克有關

今年最狂生活妙招都在這！Threads年度爆紅「智慧王」回顧 每招都神爆

