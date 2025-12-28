地震狂搖！2寶爸先找妻、留兒在客廳 網：老婆是真愛、小孩是意外

昨（27）天深夜發生規模7.0強震，台中有月子中心的護理人員第一時間衝進嬰兒室，堅守崗位，保護寶寶的安全；在桃園則是有二寶媽PO出監視器畫面，本身就非常害怕地震的老公，居然在地震第一時間衝到房間找她，讓兩個孩子留在客廳「感受地震」，網友笑翻直說：「原來老婆是真愛，孩子是意外！」

2寶爸留兒在客廳衝房間找老婆 網：老公很讚、爸爸不能要了

昨晚發生規模7.0地震，全台有感大力搖晃，不少人震後PO出「逃亡」影片，其中一個媽媽在社群分享監視器畫面影片，只見地震發生前，爸爸和兩個兒子還坐在客廳吃宵夜，沒想到下一秒警報響起，爸爸筷子上的宵夜立刻塞進嘴巴，秒衝門口開門，接著再跑進房間，這一慌，卻把兩個小孩都忘了。

爸爸急開門、衝房間找老婆，兒子獨留客廳傻眼。圖／台視新聞

一陣天搖地動後，老爸匆匆忙忙跑出來又跑進去，大兒子則是黏在椅子上，從從容容最後才跟著跑進房間，讓老婆直呼，「老公第一時間居然是衝進房間找她，讓小孩自行感受地震嗎」？畫面PO網瀏覽數破57萬，網友笑翻，「老婆是真愛，孩子是意外」、「只能說老公很讚，但這個爸爸不能要了」。

網友笑稱「爸爸不能要了」。圖／台視新聞

對此老婆解釋，老公本來就是非常害怕地震的人，衝進房間是要告訴她「地震了」，跑出房間發現搖得更厲害，於是又跑回去，還分享小兒子因為驚嚇過度發燒，讓人好心疼。

地震發生秒衝進嬰兒室 月子中心醫護人員緊急應變被讚爆

而在台中的月子中心嬰兒室，護理人員遇到地震直覺反應先開電動門，再把嬰兒車遠離牆邊集中、輪子固定，減少劇烈搖晃，讓小寶寶們沒受到驚嚇，也讓爸媽都安心，月子中心民眾表示，護理師第一時間都會馬上跟爸爸媽媽報平安，小朋友在嬰兒室其實很安全。

護理師急守護小寶寶安全。圖／台視新聞

月子中心主管李汝宛則說，整棟建築物其實平常就在演練，小孩都沒有受到任何的物品砸落。多虧護理人員平時訓練，才能在強震來襲前，臨機應變，守護寶貝們的安全！

