地震狂晃不慌亂！護理之家秒啟「護嬰模式」

12月27日晚間宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，台中市震度達3級。一間位於台中北屯的產後護理之家，在地震發生時立即啟動「護嬰模式」，將嬰兒床集中並固定輪胎，確保出口通暢。

12月27日晚間宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，全台有感，台中市震度達3級，一間位於台中北屯的產後護理之家在地震發生時，護理人員立即啟動「護嬰模式」，將嬰兒床集中並固定輪胎，確保出口通暢。影片顯示護理師們在嬰兒室內迅速反應，保護新生兒安全，並即時傳訊息給家長，讓他們安心。

當晚11點多，地震發生時，嬰兒室內不斷搖晃，護理人員第一時間的反應就是保護新生兒，隨後更有人陸續進入嬰兒室，將嬰兒床推離牆邊並固定出口。雖然在嬰兒室外還能隱約聽見東西掉落的聲音，但護理人員只擔心餘震會不會再來，不敢離開嬰兒們的身邊。

這間產後護理之家在感受到晃動的瞬間，所有工作人員立即行動，將嬰兒床推集中、固定住輪胎，確保出口通暢，同時還傳送訊息給家長，上傳影片讓他們知道自家寶寶很安全。一位家長表示，護理人員會做立即性的安撫小朋友動作，集中小朋友，所以其實沒有太擔心。另一位家長也認為，護理人員都會把嬰兒擺在第一優先，因此不太擔心。

月子中心主管李汝宛表示，他們的護理師平常每半年都有受過防災的訓練，包括地震和火災。她提到這個月地震滿常發生的，這已經是第三次了，所以第一時間收到國家地震警報後，他們就知道準備要地震了。當時有些同仁可能在後面洗奶瓶、洗屁股的時間，都趕快衝到現場，到嬰兒室把寶寶固定好。護理人員也現場模擬，展示地震來臨時的標準程序：第一時間保持電動門開啟，將嬰兒床推離牆邊、集中，固定住移動輪，還要採取保護姿勢避免有掉落物砸到寶寶。護理之家強調，平常多次訓練、演習，就是為了在危險時刻，能夠第一時間做出正確反應，保障嬰兒安全。

