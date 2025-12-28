地震當下店員淡定問「有綁載具嗎？」 花蓮震撼一幕曝光
地震發生時，大多數人的第一反應都是找地方躲避或往外衝，也有人是相當淡定。昨（27）日晚間11時05分宜蘭外海發生規模7.0強震，一名網友分享花蓮速食店內影片，地震發生瞬間燈飾劇烈搖晃，店員淡定詢問「有綁載具嗎」，連內用和正在點餐的顧客都相當鎮定，影片引發熱議。
地震結帳遇超淡定店員
網友在Threads上發文寫下「地震的時候跑，那你沒資格當花蓮人」，影片顯示，地震發生當下，影片拍攝者正在店內點餐結帳，當他剛點完餐準備使用行動支付時，現場突然發生劇烈搖晃，沒想到店員不但沒有慌亂逃生，反而冷靜地詢問「有綁載具嗎」。影片拍攝者隨後向原PO抱怨，「地震了店員還硬要我結帳」「要掃碼的時候，搖很大，店員還一直說有綁載具嗎」，最後更開玩笑說「不讓走，我怕極了」。
社群掀起花蓮人資格論戰
這則趣聞被轉發到社群平台後，立刻吸引了大批網友關注，「剛好錄到二樓有人在跑，一定不是花蓮人」、「花蓮人訓練過，但花蓮人說跑一定要跑」、「我這位可能是花蓮貓，地震時繼續吃他的飯」、「欸不是…不要現在刷載具好嗎」、「花蓮人正常現象＋1，下一秒就會說這個大概幾級的地震」、「花蓮人開始跑的時候那就真的很可怕」、「這份淡定請幫我點一份，繼續點餐超可愛」。
雖然貼文雖然帶有玩笑性質，卻也反映出台灣東部居民在長期與地震共存下，發展出一套獨特的生活哲學與淡定態度。
地震避難三要訣
1.趴下
翁梓華指出，強震會讓人完全無法站立，因此民眾可以在被震倒之前，先放低重心，避免跌倒時撞到重要器官，造成傷害，這也是第一個能保護自己的關鍵。
2.掩護
醫學論文中發現，掉落物造成的頭頸部外傷，是致命關鍵，因此民眾可以透過爬行的方式，找尋能夠掩護頭、頸部的地方，如穩固的桌子下方。翁梓華表示，如果真的找不到掩體，也要用四肢保護住頭、頸部。
3.穩住
若有成功找到掩體，則可以用手抓住掩體，讓身體處在保護掩體的底下。翁梓華提醒，民眾要隨時注意掩體是否能完整保護身體，也要適時調整姿勢，確保沒有部位露出。
