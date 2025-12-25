地震當下抱緊妹妹！台東兄妹暖心畫面瘋傳 網讚：太帥了

哥哥第一時間護住妹妹直到搖晃停止。（圖／Threads@nono.__.0430授權提供）





台東24日傍晚發生規模6.1地震後，餘震連連，一夜之間累計6起有感地震，讓不少居民直呼「整晚不敢睡」。與此同時，一段地震當下的Threads監視器畫面在網路掀起熱議，畫面中哥哥第一時間護住妹妹的暖心舉動，感動大批網友。

孩童母親在Threads發文表示，「地震的時候，哥哥也是妹妹的依靠」。影片中可見，地震發生時兄妹正在家中吃飯，突如其來的搖晃讓妹妹嚇得轉身想跑，哥哥立刻放下手中的事，一把將妹妹抱進懷裡，並護住她的頭部，直到晃動停止才鬆手，期間還順手拉回差點被震飛的飯碗，冷靜反應令人動容。

畫面曝光後，網友紛紛湧入留言，大讚「哥哥一把抱住真的太帥了」、「這是本能反應，教育得很好」、「建議媽媽送玩具，這弟弟超優秀」。家長也補充說明，地震當時家中仍有大人在場，爸爸第一時間從樓上跑下來查看狀況，並趁機向孩子進行防災教育。她也感謝網友給予孩子的鼓勵與防震建議，表示之後會再加強孩子的防災觀念。

台東卑南鄉24日17時47分發生規模6.1地震，屬於淺層地震，震後台東地區接連出現多起餘震，規模約介於3至4.6之間，直到25日凌晨仍能感受到明顯搖晃，導致部分民眾整夜難眠。

地震專家郭鎧紋指出，此次地震有較高機率為主震，但未來一週內仍需留意餘震活動，不排除發生規模5以上餘震。中央氣象署也提醒，未來3天至1週仍可能出現規模5.5至6的地震，呼籲民眾提前檢查家具固定狀況，熟悉逃生動線，以降低災害風險。

