地震秒衝房間找老婆！他嚇到忘記2小孩 真實反應網笑翻

這位爸爸在危急時刻的第一反應，竟然不是保護眼前的兩個兒子，而是直接衝進房內尋找妻子。（圖／Threads@_chen11.23授權提供）





27日全台強震超有感，那一刻大家都在做什麼？有民眾在網路上分享一段自家監視器畫面，原本溫馨的父子宵夜時光，卻因為地震警報大響瞬間變調。令人啼笑皆非的是，這位爸爸在危急時刻的第一反應，竟然不是保護眼前的兩個兒子，而是直接衝進房內尋找妻子，將孩子們「遺忘」在客廳，真實反應笑翻一票網友。

爸爸原本正一邊用電腦處理公事、一邊與兩個兒子共進宵夜，眼神充滿父愛。沒想到警報聲突然大作，爸爸瞬間彈起身，但他的方向卻不是衝向身旁的兒子們，而是頭也不回地跑進房間裡尋找「水某」，完全展現了對妻子的掛念，卻也讓客廳瞬間上演「空城計」。

廣告 廣告

在 Threads 查看

被留在客廳的兩個孩子反應截然不同，小兒子嚇得哭哭啼啼，趕緊跟著爸爸的腳步跑進房間求安慰；反觀大兒子顯得相當「淡定」，先是在座位上愣了一會兒，似乎還沒反應過來，隨後才緩緩起身跑進房間與家人會合。

影片曝光後立刻引發熱烈討論，網友們紛紛被爸爸的舉動逗樂。大家打趣道，前一刻還一臉寵溺地看著孩子，地震當前卻「身體誠實」地奔向老婆，殘酷的對比讓眾人調侃：「馬上就知道爸爸最愛的是誰了」，更有網友引用經典名言笑稱：「這絕對證明了老婆是真愛，孩子只是意外！」

更多東森新聞報導

驚險20秒！看護嚇到放聲尖叫 仍拿枕頭護住阿嬤頭部

吊車大王直呼超扯！ 強震把水晶燈晃成海盜船

他喊完「地牛一個大跳」 全台狂震！網友驚呼：預言家

