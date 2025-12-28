地震能減傷！年前裝修旺季到 專家揭「隔熱膜」隱藏功效：不怕窗戶爆裂

記者陳韋帆／台北報導

農曆年前裝修旺季到來，信義居家指出，屋主裝修常忽略影響居住體感最深的「溫濕度管理」，其實建築物總耗電量約七成來自空調與照明，若能在窗戶施作隔熱膜，夏季可反射外部紅外線、冬季則能形成室內保溫層，是「一年四季皆能發揮作用」的裝修項目。此外，隔熱膜具備的防爆特性，在強風或地震導致玻璃破裂時，能有效減少碎片飛散風險。

數據顯示，建築隔熱膜的核心指標在於「遮蔽係數（SC值）」與「總隔熱率」，SC值越低代表隔熱效果越佳。以一般家庭常見的16才（每才30x30公分）窗戶估算，施作費用僅約3,000至5,000元，施作時間僅需一天，是年前微裝修中成本極低、CP值卻極高的機能性投資。

信義居家表示，雖不同於傳統窗簾僅能阻擋視覺，隔熱膜更能阻隔紫外線，延緩高價家具與地板褪色老化。信義居家表示，台灣北部氣候濕冷，隔熱膜能降低窗面結露與潮氣滋生；南部日照強烈，則能有效反射熱能、減少螢幕眩光。建議日照少於三小時的區域可選非金屬膜以維持採光，長時間曝曬區則應選用金屬反射膜。

在安全防護上，隔熱膜由多層聚酯（PET）薄膜構成，具備隱形防護功能，地震或颱風發生時，若大面積玻璃受衝擊破裂，高黏著膠層能將碎片牢牢黏附，避免二次割傷損害。針對追求多功能需求的消費者，市場亦有具備防霧、霧面隱私等功能的系列可供選擇。

信義居家說，施作隔熱膜的最佳時機，是在室內裝修或細清完成後、現場無粉塵的狀態下，更能確保膜面平整與黏著度。隔熱膜不僅能降低冷氣耗能、延長設備壽命，更能讓居家環境在「冬暖夏涼」間取得平衡，提升整體的熱舒適度，同時達到節能、防霉、保溫與安全防護的效果。

