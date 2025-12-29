地震致南方澳邊坡崩塌砸屋頂 住戶盼施作擋土牆

（中央社記者王朝鈺宜蘭29日電）宜蘭外海日前地震，使得南方澳南天宮附近南寧路後方山坡崩塌，土石滾落砸中住家屋頂，公所外包廠商今天將小型怪手吊掛至屋頂清除碎石，住戶期盼相關單位能盡快施作擋土牆。

住戶連姓男子向中央社記者表示，宜蘭外海27日深夜11時5分，發生芮氏規模7.0地震，當時他人在其他鄉鎮，不在家裡，鄰居隔天上午發現家中水管受到碎石撞擊破裂，幫忙將制水閥關閉後，通知他趕回家中處理。

連男表示，他在此居住40餘年，發生6次、7次山坡崩塌，2年前的崩塌情形與這次差不多，掉落的碎石砸中屋頂，使得屋頂水泥地面破損，加上為了方便搶修，他讓廠商將小型怪手吊掛至屋頂施工，現在已嚴重漏水。

廣告 廣告

連男指出，因為山坡牽涉國有地，中央曾派員前來勘查，原本都說好要編列預算施作擋土牆，後續就沒有下文，每次都雷聲大雨點小，期盼相關單位能盡快施作擋土牆，並幫忙修復屋頂，讓他和家人能免於驚恐。

蘇澳鎮長李明哲表示，公所接到通報後立即派員前往現場勘查，也與屋主談妥由公所負責清除土石，對於住戶希望能施作擋土牆，公所曾提報邊坡復建工程，交由宜蘭縣政府提報至中央，但中央並未核准。

李明哲說，這次因地震造成邊坡崩塌，公所會再度將邊坡復建工程案送交縣府，由縣府提報至中央，希望中央能核准相關經費，讓住戶能住得安心。（編輯：方沛清）1141229